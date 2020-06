Polícia deteve dois cidadãos com 28 quilogramas de marfim

Os indivíduos foram detidos ao serem abordados por efectivos da 1.ª Esquadra da Polícia Nacional no Lubango que intervinham num caso de desacato à lei, no momento em que circulavam numa viatura de marca Toyota, modelo Corola. “Eles foram apanhados em flagrante quando as forças da ordem faziam a abordagem de uma viatura”, frisou Luís Zilungo.

De acordo com o porta-voz, os supostos prevaricadores foram encaminhados ao Serviço de Investigação Criminal (SIC) para que os peritos prossigam as investigações, tendo em conta que se trata de um caso inédito na província.

“Penso que nestes últimos anos, é a primeira vez que nos deparamos com situação do género”, frisou.

Em declarações à imprensa, um dos acusados disse que foi simplesmente intermediário. Que a mercadoria pertence a alguém que pediu ao seu primo que a transportasse, porém, ao aperceber-se da Polícia fugiu.

Já Miguel Ndambuca, o seu primo, disse ser taxista e que foi contratado para transportar a mercadoria de Benguela ao Lubango, com o propósito de a vender a uma pessoa que estava à espera. “Isto é de um mais velho, conforme vêm, está cheio de ferrugem, que disse já estar com ele há mais de 17 anos”.

Meteram a mercadoria no carro e rumaram à Huíla, onde havia uma cliente à espera da mercadoria. Porém, acabaram por ser abordados no bairro Nambambe antes de chegarem ao destino.

“É a primeira vez que transporto este tipo de mercadoria. Eu nem sabia que é crime, ou não levaria”, frisou. Disse que a cliente se prontificou, em conversa telefónica, a pagar 8 mil Kwanzas por cada quilograma.

A cliente também não reside na província da Huíla. Deslocou- se do Namibe ao Lubango unicamente com o propósito de fechar este negócio. Hospedou-se num hotel e ao aperceber-se do sucedido também fugiu.