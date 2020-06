André Makanga já não é técnico do Recreativo do Libolo do Cuanza-Sul, por não ter chegado a acordo com a direcção presidida por Luís Mariano.

Apesar de deixar aquela formação, o antigo capitão dos Palancas Negras admite que cumpriu o seu papel no clube da vila de Calulo.

“Saio de cabeça erguida. Os objectivos da época passada foram cumpridos, por isso novos projectos virão”, disse André Makanga.

O presidente do Recreativo do Libolo do Cuanza-Sul adiantou que Romeu Filemon fica no clube por duas temporadas, mas os termos do acordo não foram revelados.

Luís Mariano adiantou que o Libolo merece resgatar a sua mística, por isso vão criar condições para regressarem aos momentos áureos.

Assim, Romeu Filemon tem perfil para a formação que já conquistou três campeonatos nacionais num passado recente em Angola.