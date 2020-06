Baixa de Cassanje abre oficinas em Julho

A Baixa de Cassanje de Malanje, clube que ascendeu ao Girabola 2020/2021, abre as oficinas no próximo mês, seguindo a direcção. Por esta razão, atletas com experiência na maior festa do desporto-rei em Angola vão reforçar aquela formação nos próximos dias.

De acordo com a direcção, o objectivo da equipa é manter-se na primeira divisão, logo, é importante contar com atletas experientes.

Ainda assim, os mais antigos e que ajudaram a elevar o clube à festa da bola não serão dispensados, sendo que o grupo deve ser coeso.

Posto isto, vão trabalhar e manter afinadas as condições administrativas, uma vez que contam com vários apoios dentro da província de Malanje.

A Baixa de Cassanje poderá contar com Maludi, Mussa e Kadima, atletas já batidos no Campeonato Nacional de futebol da primeira divisão. O dirigente do clube malanjino, Francisco Tanque, disse que continuam a manter contactos com vários atletas em fim de carreira.

Deste modo, os nomes avançados têm os seus vínculos contratuais mais avançados com a equipa da terra da Palanca Negra faz tempo. Na ascensão ao Girabola 2020/2021, a Baixa de Cassanje deixou pelo caminho, no sorteio realizado pela Federação Angolana de Futebol (FAF), o São Salvador do Zaire.

Aliás, a Segundona, à semelhança do Girabola 2019/2020, prova de acesso a maior festa do desoorto- rei em Angola, foi anulada pela Covid-19, pandemia que continua a assolar o mundo.