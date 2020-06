Coreia do Norte explode escritório de ligação do lado da fronteira com o Sul

A agência de notícias estatal KCNA, da Coreia do Norte, disse que o escritório de ligação, que estava fechado desde Janeiro por temores do novo Coronavírus, estava “tragicamente arruinado com uma explosão terrível”.

O vídeo de vigilância em preto e branco divulgado pelo Ministério da Defesa da Coreia do Sul mostrou uma grande explosão que parecia derrubar a estrutura de quatro andares.

A explosão também pareceu causar um colapso parcial de um arranha-céu vizinho de 15 andares que serviu de instalação residencial para autoridades sul-coreanas que actuavam no escritório de ligação.

O escritório, quando estava em operação, serviu efectivamente de embaixada para os antigos rivais e a sua destruição representa um grande revés para os esforços do Presidente sul-coreano Moon Jae-in para convencer o Norte a cooperar.

O conselho de segurança nacional da Coreia do Sul convocou uma reunião de emergência na Terça-feira e disse que a Coreia do Sul responderá com firmeza se a Coreia do Norte continuar a aumentar as tensões.

A destruição do escritório “quebrou as expectativas de todas as pessoas que esperam o desenvolvimento de relações inter-coreanas e paz duradoura na península”, disse Kim You-geun, vice-conselheiro de segurança nacional. “Estamos a deixar claro que o Norte é totalmente responsável por todas as consequências que isso pode causar”, disse ele.

A tensão aumentou nos últimos dias com a Coreia do Norte, ameaçando cortar os laços com a Coreia do Sul e retaliar os folhetos de propaganda, que transmitem mensagens críticas ao líder norte- coreano Kim Jong Un, inclusive sobre direitos humanos. A KCNA disse que o escritório foi explodido para forçar “a escória humana e aqueles que a abrigaram a pagar caro pelos seus crimes”.

A Coreia do Norte se refere aos desertores como “escória humana”. Uma fonte militar sul-coreana disse à Reuters que havia sinais de que a Coreia do Norte estava a seguir adiante com a demolição no início do dia, e oficiais militares sul-coreanos assistiram a imagens de vigilância ao vivo enquanto o prédio era explodido.

A primeira missão diplomática desse tipo, o escritório de ligação inter-coreano foi estabelecido em 2018 como parte de uma série de projectos que visam reduzir as tensões entre as duas Coreias.

O edifício havia sido originalmente usado como escritório para gerir operações no Complexo Industrial Kaesong, uma joint venture entre as duas Coreias que foi suspensa em 2016 em meio ao desacordo sobre os programas nucleares e de mísseis do Norte.

A Coreia do Sul gastou pelo menos USD 8,6 milhões, em 2018, para reformar o edifício, que permaneceu como uma estrutura de vidro azul brilhante na cidade industrial, que de outro modo era monótona.

Quando estava em operação, os sul-coreanos trabalhavam no segundo andar e os norte-coreanos no quarto andar. O terceiro andar continha salas de conferência para reuniões entre os dois lados.

Quando o escritório foi fechado em Janeiro, a Coreia do Sul disse que tinha 58 funcionários abrigados lá. A vitória da Coreia do Sul enfraqueceu em cerca de 0,7% em relação ao dólar no comércio a prazo não entregável no exterior, à medida que os relatórios sobre a construção do prédio emergiram após o término do comércio local em terra.

Tensões crescentes

No Sábado, a mídia estatal norte-coreana informou que Kim Yo Jong, irmã do líder norte-coreano, que actua como alta autoridade do Partido dos Trabalhadores no poder, havia ordenado que o departamento encarregado dos assuntos inter-coreanos “realizasse decisivamente a próxima acção “.

“Em pouco tempo, seria vista uma cena trágica do inútil escritório de ligação norte-sul em colapso completamente”, informou ela. A Rússia disse, na Terça-feira, que estava preocupada com a situação na península coreana e pediu restrição por todos os lados, mas até agora não tinha planos de contactos diplomáticos de alto nível para aliviar as tensões.

Na Terça-feira, a media estatal norte-coreana citou as Forças Armadas como tendo estudado um “plano de acção” para reentrar em zonas desmilitarizadas sob um pacto inter-coreano de 2018 e “transformar a linha da frente numa fortaleza”.

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul pediu que a Coreia do Norte cumprisse o acordo de 2018, segundo o qual os militares de ambos os lados juraram cessar “todos os actos hostis” e desmantelaram várias estruturas ao longo da Zona Desmilitarizada, fortemente fortificada, entre os dois países.

Vários grupos liderados por desertores enviaram regularmente folhetos, juntamente com comida, notas de USD 1, mini-rádios e pen drives contendo dramas sul-coreanos e notícias para a Coreia do Norte, geralmente de balão na fronteira ou em garrafas pelo rio.

A Coreia do Sul, que está empenhada em melhorar os laços com o Norte, pediu aos desertores que parem e planeiem uma acção legal contra dois dos grupos desertores, dizendo que suas ações alimentam tensões transfronteiriças, representam riscos para os moradores que vivem perto da fronteira e causam problemas ambientais.

Mas os grupos disseram que pretendem avançar com a sua campanha planeada para esta semana. O Presidente da Coreia do Sul, Moon, pediu à Coreia do Norte, na Segunda-feira, que mantenha os acordos de paz alcançados pelos dois líderes e retorne ao diálogo.