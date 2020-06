Dino Ferraz realiza concerto ‘Live Stream’ a partir do Memorial

Inserido na Programação Cultural do Memorial António Agostinho Neto, com o propósito de promover a acção cultural, formação artística, aproximação e participação da comunidade, realiza-se esta noite, 18 de Junho (Quinta-feira), às 18h30m, nas suas plataformas digitais YouTube, Facebook e Instagram, a partir do seu auditório, um concerto com o cantor Dino Ferraz.

Considerado o melhor intérprete de 2015 no Festival da Canção de Luanda (LAC), foi o melhor compositor e co-produtor de 2018 do referido festival, tendo o mesmo participado neste ano no festival nacional de música popular “Variante” a convite da direcção provincial da Cultura.

Artista polivalente e multi-instrumentista com capacidade para interpretar variados estilos desde o popular ao mais alternativo, teve o seu primeiro Single, “inocente” gravado e lançado em Angola em 2019.

Dino Ferraz Albino, de seu nome próprio, é cantor, compositor, intérprete e professor, formado em música na especialidade de canto ligeiro profissional pela Academia Nacional de Artes de Luanda.

É membro da União Nacional dos Artistas e Compositores (UNAC) e membro da Associação de Trovadores de Angola.