‘Live’ em casa da actriz brasileira Nanda Costa

Depois de Mateus Solano e Paulo Betti, a emoção da TV Globo desta semana leva-nos à casa de mais um talento muito querido em Angola, trata-se da actriz Nanda Costa, a Morena de ‘Salve Jorge’, personagem que marcou o público.

O Live acontece já nesta Quinta-feira (18), às 20 horas no Instagram do canal Globo ON. Nanda Costa está em duas novelas exibidas actualmente no Globo ON (posição 72 da ZAP),‘Cobras & Lagartos’, às 19 horas 40 minutos e ‘Império’, às 20 horas 20 minutos.

Nanda também é cantora e compositora. A entrevista vai explorar a carreira de actriz e também essas facetas da artista e perceber como tem sido a fase de quarentena.

Nanda vai responder às perguntas colocadas pelos fãs nas redes sociais do canal Globo ON. A actriz fez parte do elenco de outras novelas com sucesso em Angola, nomeadamente, ‘Amor de Mãe’ onde interpreta Érica, esteve na novela ‘Viver a Vida’ (2009), ‘Pega Pega’ (2017) e em 2018 foi Maura, uma jovem polícia em ‘Segundo Sol’.