Nova Energia retrata em livro “As Emoções do Show do Mês”

“As Emoções do Show do Mês” é a designação do um livro de memórias, sob a égide da produtora Nova Energia, que vai contar com depoimentos dos “showistas”, músicos e mentores do projecto ao longo das sete temporadas de vigência da iniciativa.

Em entrevista a este jornal, o director geral da Nova Energia, Yuri Simão, fez saber que pretende-se marcar a sétima temporada com o registo da sua história, que vai envolver todas as emoções vividas no projecto desde a sua criação.

“Pretende-se ter memória dos vários momentos, das várias vivências, principalmente por aqueles que fazem o Show do Mês, com o objectivo de compartilhar todos esses momentos, registados em emoções, pois cada show tem a sua história e a sua emoção”, apontou.

O responsável avançou ainda que algumas pessoas literalmente fiéis ao “Show do Mês”, foram igualmente convidadas a escrever neste mesmo livro as emoções pessoais vividas em dada situação de ocorrência do show, pois são eles os principais activos para a manutenção e continuidade do projecto.

“Vão igualmente fazer parte os músicos, alguns deles, que até ao momento integraram o projecto, e na primeira pessoa contarem as suas emoções. Teremos também recolha de entrevistas, bastidores, os ensaios, registados no Show do Mês, este é o grande mote”, explicou. O livro ainda não tem uma data oficial para publicação, pois esta depende do evoluir da situação epidemiológica da Covid- 19, porém terá um conteúdo em cerca de 100 páginas, e deverá ser apresentado em formato físico e digital.

Show do Mês Live

Face ao decreto que proíbe ajuntamento de pessoas, a produtora Nova Energia, procurou reinventar-se, optando pela via virtual para a disponibilização dos seus conteúdos artísticos. Por essa razão, tendo vindo a fazer uso das plataformas digitais através das redes sociais onde apresenta os concertos.

Entretanto, por via desta iniciativa e com vista a alargar a rede de assistentes, a televisão pública juntou-se à iniciativa e passou desde Sábado último a transmitir e a retransmitir os concertos promovidos pela Nova Energia no canal 2 e TPA Internacional.

Sábado, último, 13, ocorreu a primeira transmissão que chegou à televisão pública via online, em que foram protagonistas a Banda Maravilha, mas antes só pelas redes sociais, a promotora levou os concertos do Conjunto Angola 70, Jovens do Prenda, Ary e dos Kiezos, este com retransmissão na Rádio Luanda, no programa “Viagem ao Passado”, com assinatura de Afonso Quintas.

Projecto “Show do Mês” O “Show do Mês” é um projecto musical realizado pela Nova Energia e visa promover a música nacional no geral, em particular os artistas da vanguarda e os jovens com talento, mas com poucas oportunidades de se mostrarem.

O mesmo teve início em 2014 estreiando-se com a voz da cantora Selda e segue na sua sétima temporada.