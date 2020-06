Roland Garros também com datas definidas

O torneio de Roland Garros, segunda prova do ‘Grand Slam’, vai ser disputado entre 21 de Setembro e 11 de Outubro, anunciou, ontem, a organização.

Inicialmente previsto para o período entre 24 de Maio e 7 de Junho, o torneio de terra batida mais importante do calendário do ténis mundial foi suspenso devido à pandemia de Covid- 19, mas fica agora definido que será o segundo ‘Grand Slam’ da temporada, após o US Open, que arrancará a 31 de Agosto.

“Com o propósito de agir responsavelmente, a Federação está a trabalhar com o Governo no sentido de preparar o torneio com todas as medidas adequadas para garantir a saúde e segurança de todos”, pode ler-se em comunicado.