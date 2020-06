23ª edição do Moda Luanda mostra o melhor da classe e as figuras proeminente nas artes

A 23ª edição do Moda Luanda, promovido pela Step Models, vai mostrar o que melhor se faz no mundo da moda em Angola, através das colecções inspiradoras de 14 estilistas, que serão mostradas no Domingo, às 17 horas, em directo, a partir dos estúdios da TV Zimbo, e, também, no formato virtual, com a parceria da Platine Line.

As colecções e marcas dos vários talentosos como Nadir Tati, Soraya da Piedade, o Sisters Paiva, Pretah Minha Marcah, Conquistador Regarde Moi, Manzvat, LayArt, Mussulus, Millucha Design, Wan Kiamy, La Atitude e Sangue Novo – alunos da escola de modelagem e estilismo Arte Fashion de Dina Simão serão mostradas por 15, nesta que será a primeira edição no formato virtual.

Trata-se de um conceito novo propagado pela Step Models, para que o evento aconteça sem a presença de um grande público, conforme foi em edições anteriores, devido à pandemia da Covid-19, que exige restrições.

Os trabalhos dos estilistas vão retratar o que melhor se faz no mundo da moda no país, através das colecções glamourosas, inspiradas desde a década de 80 e a contemporânea.

São colecções que ilustram uma explosão de cores, cortes autênticos, desde roupas africanas, temas de praia com cores quentes, também feitas a mão com linha de crochêt, colecções vibrantes que espelham ousadia e acessórios com tons fortes e fluorescentes que se misturam com o romantismo.

A responsável da Step, Karina Barbosa, em conversa com OPAÍS, explicou que durante a emissão do evento será apresentado um vídeo concebido pelos estilistas, a partir dos seus atelieres ou residências, onde vão explicar o produto a ser exibido pelos manequins.

Disse ainda que, com este acto, pretende-se proceder ao distanciamento exigido entre os profissionais, que também irá funcionar tanto nos bastidores como em passarelle.

Troféus Moda Luanda

Durante o evento, como tem sido habitual, haverá a entrega dos Troféus Moda Luanda aos nomeados nas categorias de Moda, Música, TV e Cinema, correspondente ao ano de 2019, com votação pública através do website www.modaluanda2020.com que encerra amanhã, 20.

Na categoria TV e Cinema serão distinguidos o Melhor Actor e Actriz Drama, Melhor Actriz e Actor Comédia, Contributo do Ano/Cinema, bem como o Melhor Apresentador e Apresentadora Talk Show, Melhor Apresentador e Apresentadora Magazine de Actualidade, Melhor Apresentador e Apresentadora Magazine Temático, Contributo do Ano Informação e Contribuição do Ano Cinema.

Em cada sub-categoria possui quatro concorrentes de TV pública e privadas, como da TV Zimbo, TPA, Zap Viva e a TV Record, entre jornalistas, repórteres apresentadores de programas televisivos e actores.

Na categoria de Música será reconhecido o Artista/Grupo de Música Moderna, Artista Rap, Estrela em Ascensão, Melhor Performance Masculina e Feminina em Palco, Música Romântica do Ano, entre outras, onde concorrem artistas do music-hall nacional.

Já no ramo da moda ficará igualmente conhecido o Melhor Modelo Campanha de Publicidade, Melhor Manequim Nacional, Top Model do Ano, Fotografo do Ano, Colecção do ano, entre outras não menos importantes.

Indicados pela organização

Nesta senda serão ainda atribuídos os troféus Carreira e Prestígio, indicados pela organização. Quanto ao primeiro, Karina explicou que é dedicado a uma pessoa ou empresa dentro da área da moda, entretenimento ou comunicação social, pelo seu porte de trabalho ao longo dos anos, enquanto o segundo, também a uma empresa ou pessoa, que tenha feito algo de especial, de relevo no ano anterior dentro de uma destas áreas.

Consta que os nomeados estarão presentes durante a emissão em directo, através de uma plataforma digital, para poderem assistir e agradecer pela sua consagração, sendo que os troféus e demais prémios receberão apenas na semana posterior, nas suas residências, via estafeta.