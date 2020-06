Editorial: Pontas que se soltam

A cada dia vão surgindo casos de contágio pelo novo Coronavírus em que se torna difícil de- terminar vínculos ou contactos. O sinal está aceso e cada vez mais forte.

A circulação comunitária pode ser anunciada a qualquer momento. E justamente quando o país está a cumprir um plano desconfinamento e de regresso à normalidade possível. No aspecto laboral, no estudantil, no lazer.

Até há uma semana, estava a situação sob o controlo possível, mas como determinar exactamente os contactos de quem vai por estrada de Luanda ao Cuanza-Norte e por lá tem convívio com outras pessoas e estas com pessoas terceiras? É aqui que se soltam e se perde as pontas.

É neste momento em que se deve perceber melhor o perigo. Cada cidadão deve activar em si mesmo o sinal de alerta. Se cada um fizer bem a sua parte, salva todos os outros.