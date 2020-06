Gerson Emiliano dirige associação de árbitros

Melhorar os níveis de capacitação e formação técnico-profissional dos árbitros no domínio da língua inglesa e francesa, assim como reforçar a interacção entre o núcleo e a Associação Provincial de Futebol são as prioridades do novo presidente do núcleo de arbitragem da Huíla, Gerson Emiliano dos Santos, eleito esta semana.

 Com um mandato de quatro anos, o árbitro assistente internacional falava à Angop após a assembleia de balanço e renovação de mandatos, que o elegeu (lista única) com 18 votos a favor, três contra e uma abstenção, em substituição do então árbitro internacional Romualdo Baltazar, que ocupou o cargo desde 2012.

O árbitro que esteve no mundial da Rússia, em 2018, apontou igualmente como desafios a consolidação dos projectos arquitectados nos mandatos anteriores e a reestruturação da organização para que se tenha árbitros de alto nível e que mereçam a atenção da CAF e da FIFA.

Considerou ser imprescindível que os 28 filiados no núcleo possam ser regulares no pagamento de quotas para garantir estabilidade do núcleo, além de persuadir a classe empresarial local e vários actores da sociedade angolana a apoiarem a agremiação, para que venha a se diminuir as dificuldades que os árbitros locais encaram.

Disse que o mandato anterior não conseguiu dar seguimento a vários programas em prol da formação dos árbitros devido à problemática da crise financeira mundial, mas acredita que independentemente da crise provocada pela pandemia da Covid-19, os objectivos mencionados serão concretizados.