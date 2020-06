Kuando Kubango FC já trabalha fora de campo

O Cuando Cubango FC, equipa de futebol das terras do progresso, já trabalha administrativamente para o Girabola 2020/2021.

Segundo a direcção daquela formação, manter-se na primeira divisão na próxima temporada é o objectivo, pois há projectos em carteira por serem concluídos.

Aliás, está a fazer um esforço para deixar de receber os seus adversários na província do Bié, terra que não tem um clube no Girabola faz tempo.

Por isso, o presidente do Cuando Cubango FC, Atanásio Jesus, referiu que vão manter contactos com as autoridades para devolver a alegria aos adeptos.

“Vamos dialogar com o Governo Provincial do Cuando Cubango, no sentido de retomar as obras do estádio municipal”, fez saber o responsável.

Para não desperdiçar receitas, a formação das terras do progresso pretende jogar em casa e manter os níveis competitivos próximo dos adeptos.

No campeonato passado, o Cuando Cubango FC ficou entre os 12 clubes, classificação que admirou os adeptos daquela formação.

No Girabola 2019/2020, prova anulada devido à Covid-19, a formação das terras do progresso estava na linha de despromoção, mas faltavam algumas jornadas para terminar o Campeonato Nacional.