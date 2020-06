Perigo de segunda onda na Europa vem da América do Sul, diz cientista francês

O“perigo” de que haja uma segunda onda da epidemia de Covid-19 na Europa vem “muito mais” da América do Sul do que dos novos surtos na China, estimou nesta Quinta- feira (18) um membro do conselho científico que assessora o Governo francês.

“É principalmente lá onde o perigo está actualmente”, declarou o virologista Bruno Lina à comissão da Assembleia Nacional que investiga a gestão da crise de Coronavírus na França.

Lina também destacou que o que mostra a situação na China é “o risco de que o vírus volte a circular inclusive no Verão”. Vários surtos surgiram nos últimos dias em Pequim, provocando o temor de uma nova propagação da doença no país, onde o vírus apareceu em Dezembro antes de se espalhar por todo o planeta.

Ao mesmo tempo, a epidemia continua a intensificar-se na América do Sul, especialmente no Brasil, que se tornou o segundo país do mundo mais afectado pelo novo Coronavírus depois dos Estados Unidos.

“O conselho científico considera que, dado o que está a acontecer na América do Sul, deve-se considerar o risco de uma segunda onda vinda do hemisfério Sul no final de Outubro, Novembro ou Dezembro”, afirmou Jean-François Delfraissy, presidente deste grupo de especialistas que assessora o Governo sobre a epidemia.

O conselho científico considera que o cenário de uma “epidemia sob controlo” nos próximos meses é o mais provável, mas também recomenda ao Governo a preparar-se para antecipar situações mais desfavoráveis.

Delfraissy reiterou que um novo confinamento generalizado não seria “nem possível nem desejável”, porque “a população não o aceitaria” e teria consequências económicas e sociais mui- to custosas.

Em vez disso, defendeu a necessidade de um “confinamento parcial” recomendado aos idosos e aos mais vulneráveis ao vírus.

AFP