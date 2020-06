China determinada em aprofundar amizade com áfrica e lutar juntamente contra COVID-19

Para enfrentar a pandemia COVID-19, foi realizada a Cimeira Extraordinária China- África em 17 de junho. O presidente chinês, Xi Jinping, presidiu o evento e proferiu um discurso muito importante.

O presidente Xi realçou que perante a COVID-19, a China e a África têm oferecido apoios mútuos e lutaram ombro a ombro, e manifestam ainda mais solidariedade e reforçam a amizade e confiança mútua.

Independentemente da evolução da cena internacional, nunca se muda a determinação da China de fortalecer a solidariedade e a cooperação com a África. De facto, o surto do COVID-19 tem afetado todos os países no mundo e causado a perda de várias centenas de milhares de vidas preciosas.

Nesse contexto específico, o grande significado da Cimeira Extraordinária China- África é que China, África, Nações Unidas e OMS estão trabalhando em conjunto para combater a epidemia, que não apenas afetará profundamente a situação antiepidêmica no continente africano, mas também abrirá novos caminhos e mostrará novas perspectivas para a cooperação da saúde pública internacional.

O Presidente Xi apresentou importantes iniciativas e planos da China, que foram aplaudidos pelos participantes. Primeiro, lutaremos veementemente contra COVID-19.

A parte chinesa continuará a apoiar a parte africana para o controlo da situação, fornecendo materiais essenciais, enviando equipas de especialistas médicos aos países africanos e auxiliando a aquisição dos materiais de biossegurança na China.

A parte chinesa adiantará para 2020 a construção da sede do Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças, e trabalhará junto com a parte africana para implementar a iniciativa de Acção de Saúde e Higiene e acelerar a construção dos Hospitais de Amizade Sino- Africana, construindo juntos uma comunidade sino-africana de saúde.

Os amigos angolanos bem sabem que a China sempre esteve com vocês na primeira linha da luta contra a epidemia. Nos últimos 4 meses, a parte chinesa, inclusive o governo, empresas e comunidade chinesa residente em Angola, já efectuaram mais que 60 vezes de doações e assistências à parte angolana.

A parte chinesa promete que, assim que a vacina chinesa esteja concluida o seu desenvolvimento e pronta para ser aplicada, os países africanos, incluíndo Angola, serão os primeiros beneficiários.

Segundo, impulsionaremos inabalavelmente para reforçar a cooperação sino-africana. Tanto China quanto África são oportunidades recíprocas de desenvolvimento.

A China promoveu consistentemente o desenvolvimento e a prosperidade mútua através de fortalecimento da cooperação com a África.

A China apoia o desenvolvimento da Zona de Comércio Livre Continental Africana, o reforço da construção da conectividade e fortalecimento das cadeias industrial e de suprimentos na África.

A China está disposta a, em conjunto com a África, explorar novas formas de cooperação, tais como a economia digital, a cidade inteligente, a limpa energia e as comunicações de 5G, impulsionando o desenvolvimento e a revitalização da África.

A parte chinesa encoraja as instituições financeiras chinesas a ter a Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida do G20 como referência e manter consultas amistosas com os países africanos conforme os princípios do mercado, para elaborar disposições aos empréstimos comerciais com garantias soberanas. Terceiro, defenderemos inequivocamente o multilateralismo.

Face ao surto da COVID-19, a solidariedade e a cooperação são as nossas armas mais fortes. A China está disposta a trabalhar com a África para defender o sistema de governança global centrado na ONU e apoiar a OMS nos seus esforços para contribuir mais para o combate mundial à COVID-19.

China e África devem trabalhar juntos para lidar com vírus existentes na natureza e se opor firmemente “vírus políticos” tais como politização e estigmatização da COVID-19, discriminação racial e preconceitos ideológicos. Quarto, promoveremos firmemente a amizade China- África.

Na luta contra a epidemia, China e África compartilham a felicidade e sofrimento, e a amizade é ainda mais profunda. Um jovem angolano de 23 anos, Valdemar Rodrigues Augusto Tchipenhe, usou conhecimentos sofisticados que aprendeu na China para ajudar África a combater o vírus, e trabalha no laboratório chinès “Olho de Fogo” na África, melhorando bastante a prevenção e controlo de epidemias locais. Este é o verdadeiro retrato da amizade China-África.

Em fim, estamos dispostos a trabalhar em conjunto com Angola e outros países africanos para construir uma Comunidade China-África de Destino Comum e a Comunidade China-África de Saúde Comum.

De certo venceremos a vitória final contra a epidemia e os nossos povos terão uma vida ainda melhor.

Gong Tao

Embaixador Chinês