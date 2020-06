“Estou pronto para grandes vôos” – Macanga

Após quatro épocas ao serviço do Recreativo do Libolo, três como adjunto e uma como principal, o técnico André Macanga diz ter acumulado valências que o tornam pronto para grandes vôos.

O ex-médio defensivo afirmou, em entrevista à ANGOP que a passagem como auxiliar na selecção nacional, onde chegou a treinador interino durante 4 jogos, entre 2016 e 2017, também contribuiu para a experiência que possui hoje.

“Após o fim da carreira como atleta primeiro pela formação de treinador, com cursos feitos no Brasil e Portugal, tendo alcançado o nível II da Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA)”, sustentou.

Falando a propósito do fim do contrato com o Recreativo do Libolo, clube que terminou na 7.ª posição do Campeonato Nacional da I Divisão “Girabola2019/20, adiantou que sai com espírito do dever cumprido e que aguarda por uma chamada telefónica para outros desafios.

Referiu ter sido contratado para treinador principal numa altura em que a agremiação passava por enormes dificuldades financeiras, mas que ainda assim fez o seu trabalho primando pelo profissionalismo.

Afirmou ter-se reunido com a direcção da colectividade do Cuanza-Sul e que foi muito importante ouvir palavras de encorajamento relativamente ao seu trabalho, além da abertura de um dia regressar ao clube, onde deixa boas relações laborais e de amizade.