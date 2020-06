Japão suspende restrições de viagens para ajudar recuperação económica

O Japão suspendeu todas as restrições de viagens domésticas relacionadas ao coronavírus nesta Sexta-feira, com o primeiro-ministro, Shinzo Abe, a convidar as pessoas a passear ou assistir a shows e outros eventos para ajudar a economia do país a se recuperar da recessão