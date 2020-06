MIREX quer mais angolanos no Sistema das Nações Unidas

O titular do Mirex, que falava na cerimónia de empossamento do novo director da Direcção dos Assuntos Multilaterais, Jacinto Rangel Lopes Cordeiro Neto, reafirmou que o processo de inserção de quadros angolanos nas instituições internacionais há muito iniciado deve continuar.

“Apesar de este dossier ser transversal, a Direcção dos Assuntos Multilaterais (DAM) tem uma grande responsabilidade, porque é exactamente nessas Organizações Internacionais que nós queremos ver os angolanos, aproveitando as oportunidades existentes”, reforçou o ministro.

Segundo o ministro, o país tem opiniões, tem feito um trabalho que o mundo precisa ouvir e saber, destacando a necessidade de um trabalho de equipa, por, no seu entender, ninguém será bem sucedido se não imprimir o espírito de equipa.

“O espírito de equipa não só faz bem à imagem da casa, mas também faz bem ao que produzimos, porque ninguém tem o monopólio do conhecimento”, acrescentou.

À luz da orgânica do MIREX, a Direcção dos Assuntos Multilaterais-DAM (antiga Direcção de Organizações Internacionais- DORINT) tem, entre outras, a missão de executar e acompanhar a política externa do Estado angolano em todas as suas vertentes, nomeadamente nos domínios político, de cooperação, diplomático, económico, financeiro, social, comercial, técnico-científico cultural, atinentes às Organizações Internacionais e Instituições Internacionais no âmbito do sistema das Nações Unidas.

Ainda nesta Sexta-feira, o ministro concluiu o ciclo de visitas às instalações da instituição, nomeadamente ao Secretariado Nacional da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).