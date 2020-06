MPLA analisa documentos preparatórios do congresso da OMA em 2021

Sob a orientação da Vice- Presidente do MPLA, Luísa Damião, o Secretariado do Bureau Político apreciou, ontem, em Luanda, de entre vários assuntos, os documentos de apoio ao processo de preparação e realização do 7º Congresso Ordinário da OMA, aprazado para o I trimestre do ano de 2021.

Os participantes na reunião abordaram as bases gerais e o cronograma de tarefas relativas ao evento, bem como os documentos reitores do processo orgânico do referido conclave.

De entre os vários, de acordo com uma nota enviada a OPAÍS, aponta o regulamento do processo das assembleias de balanço e renovação de mandato, a convocatória e a resolução sobre a realização do Congresso, o regulamento e composição da comissão nacional preparatória e os projectos de regulamento eleitoral e do orçamento do Congresso da OMA.

A reunião apreciou também os planos de actividades do Secretariado do Bureau Político para o II quadrimestre do ano de 2020 e de realização do encontro deste órgão do Partido e a Comissão Executiva do Comité Provincial do MPLA em Luanda, para além do relatório sobre as visitas efectuadas pelos grupos de acompanhamento do Secretariado aos municípios de Luanda.

Foram igualmente abordados o plano de deslocação e o guião de tarefas a realizar no âmbito das visitas dos grupos de acompanhamento do Secretariado do Bureau Político às Comunas e aos Distritos Urbanos dos Municípios da Província de Luanda.

O Secretariado do Bureau Político aprovou a indicação do coordenador do grupo de deputados residentes na província na Huíla.