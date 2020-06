Produtoras musicais doam cestas básicas no Bengo

Quinhentas pessoas carenciadas dos bairros Cawango, Paranhos e Riceno, em Caxito, província do Bengo, foram agraciadas, Quinta-feira, com cestas básicas para suprir as suas dificuldades neste período de Estado de Calamidade face à Covid-19.

Trata-se de uma iniciativa conjunta das empresas Clé Entertainment e LS Republicano no âmbito do projecto “Live solidário”, feito pelos músicos Puto Português e Edmázia Mayembe, que permitiu a recolha de mais de 200 toneladas de produtos diversos da cesta básica.

Os mesmos alimentos estão a ser distribuídos por várias províncias, segundo deu a conhecer o responsável da Clé, Clésio Gomes. Na ocasião, o responsável disse que o projecto começou há duas semanas na província de Benguela, permitindo distribuir cestas básicas nas províncias de Luanda, Huila e Namibe, com perspectivas de se estender por outras partes de Angola.

Por sua vez, o vice-governador do Bengo para o sector Político, Social e Económico, José Francisco Bartolomeu Pedro, agradeceu o gesto e apelou que iniciativas similares se multipliquem, com vista a se juntar aos esforços do governo para ajudar as pessoas mais carenciadas.