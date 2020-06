Rihanna e CEO do Twitter doam mais de 23 milhões e Jennifer Lawrence adere ao Twitter

Rihanna e o CEO do Twitter, Jack Dorsey, doaram 15 milhões de dólares (13,7 milhões de euros) para serviços em prol da saúde mental através da organização sem fins lucrativos que a cantora criou em 2012, The Clara Lionel Foundation.

O anúncio foi feito Quinta-feira, 18 de Junho, e prevê a distribuição do dinheiro por várias organizações dedicadas à saúde mental, à insegurança alimentar, à perda de rendimentos e aos indivíduos excluídos de programas de estímulos federais em Newark e em Chicago.

As injustiças raciais cometidas por sistemas criados para manter as pessoas em segurança estão a exacerbar o impacto na saúde mental na sequência do novo coronavírus em indivíduos e em famílias nos Estados Unidos. Mesmo que a maioria dos estados tenha começado a levantar as restrições nos últimos dias, milhões de americanos continuam a enfrentar desafios assustadores no que diz respeito à sua saúde, bem-estar mental e económico ”, lê-se no comunicado divulgado pela fundação de Rihanna.

Na mesma página é anunciada a distribuição dos fundos pelos respectivos serviços, incluindo o Trevor Project em Newark ou o Greater Chicago Food Depository. Rihanna e Jack Dorsey têm estado na linha da frente no que às doações diz respeito, isto porque um dia antes de doarem 13,7 milhões de euros em prol da saúde mental, cederam outros 9,8 milhões de euros a grupos que combatem activamente o racismo, e também a reforma policial.

De referir que em meados de Maio, Rihanna entrava pela primeira vez para a lista das personalidades mais ricas em 2020 elaborada pelo britânico The Sunday Times, com uma fortuna avaliada em quase 520 milhões de euros. Para isso terá contribuído o bem sucedido lançamento da marca de cosméticos Fenty Beauty.

Fonte: OBS