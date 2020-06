Segundo livro de Januário Guimarães “Vender é um desafio diário” chega às bancas em 2021

Depois de ter lançado, em Junho do ano transacto, o seu 1.º livro intitulado “Sucesso a um passo”, o escritor angolano Januário Guimarães prepara agora o seu 2.º “rebento literário” intitulado “Vender é um desafio diário”, cujo lançamento está aprazado para o próximo ano, sob a égide da editora portuguesa Chiado.

O presente trabalho que começou a ser concebido em Outubro do ano transacto está agora a ser revisto pela referida editora, que após a sua conclusão irá fazer a edição e publicação de forma gratuita. Com cerca de 247 páginas, o livro de auto-ajuda, entre vários assuntos, visa incitar o desenvolvimento de atitudes, habilidades e comportamentos, no âmbito profissional.

Temas relacionados como atendimento ao cliente, telemarketing, técnicas de vendas e de promoção, dominarão a obra nos vários capítulos, que serão ainda motivo de formações, para capacitar cidadãos.

Januário Guimarães explicou que o processo de edição e publicação do trabalho, de forma gratuita, resulta do êxito do primeiro, em Portugal, um manual de auto-ajuda que foi muito apreciado, tendo sido comercializa- das mais de 600 exemplares, cifra tida como suficiente para tal atributo, de acordo com as políticas da editora.

“Não vamos pagar nada, porque com a venda do primeiro livro atingimos o número suficiente para a edição do segundo edital. Mesmo até agora, em Lisboa, tanto no Brasil, as vendas são feitas em formato digital continuam a bom ritmo”, garantiu a OPAÍS.

Acções formativas

Com base nas políticas da “True Vision Corporation”, empresa angolana vocacionada para a formação de quadros, com quem Guimarães tem colaborado, têm programadas, a realização de 12 actividades formativas de inter-ajuda, em torno dos temas que constam do novo trabalho.

O arranque do processo formativo, de carácter contínuo, que foi adiado devido à pandemia da Covid-19, está previsto para os próximos meses em vários espaços na cidade capital, também, em algumas províncias do país, de modo a capacitar o seu público, os formandos.

O também especialista em Gestão na Qualidade de Atendimento realçou que, devido à presente situação, relacionada com a pandemia, fez-se o lançamento digital do processo formativo no Facebook, na perspectiva de prosseguir com as acções, que são muito apreciadas pelo público.

“Estamos ainda a articular melhor esta iniciativa, que dará sequência ao processo formativo, com a presente obra. O lançamento ocorreu quando foi decretado o estado de emergência e teve uma boa adesão, porque na verdade, temos os nossos seguidores, que são os nossos formandos. Mas, ainda assim, queremos fazer de forma presencial”, esclareceu.

Projecção do primeiro livro

O “Sucesso a um passo”, que chegou a ser apresentada em Julho do ano passado no país, até ao presente mês vendeu mais de mil e 500 exemplares, incluindo no Brasil e Cabo-verde.

A obra encontra-se ainda disponível, através da livraria digital FNAC, sendo que, posteriormente irá ser disponibilizada em outros mercados da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa. Trata-se de um compêndio com vários temas, sobre o desenvolvimento psico-emocional, e estímulo a satisfação do indivíduo, e outros, com o objectivo de auxiliar os cidadãos no encontro do caminho para o almejado sucesso, dentro e fora da empresa.

Antes mesmo do seu lançamento, permitiu ao autor a realização de nove acções formativas, realizadas em vários espaços no país, que contou com o contributo de várias figuras públicas, como Dicla Burity, Puto Português e Costa Vilola, que abordaram sobre o seu trajecto profissional.

“As pessoas que têm o livro revêem-se nele e acaba por ser uma ‘bíblia’ durante o seu trabalho. Perante algumas situações que vivam no seu dia-a-dia, vão à busca de subsídios nele. Temos dicas sobre ética profissional, marketing pessoal, gestão de carreira, gestão de tempo, postura profissional, cultura empresarial e técnicas de liderança”, enfatizou.

Motivação

O autor referiu ainda que a motivação para a elaboração do livro, tem a ver com a identificação da falta de profissionalismo, sobretudo, por parte da juventude.

“Entendemos que não podíamos apenas falar, ou apontar o dedo. Achamos que devíamos contribuir, e a forma que vimos em formar as pessoas, e registar esse processo formativo era com o lançamento do livro”, constatou.

Consta que em Angola venderam-se 547 exemplares, sendo que 50 por cento do valor correspondente a 125 livros, autografados no Lubango (Huíla), foram doados a uma igreja daquela região do país.