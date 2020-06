A produção petrolífera referente ao mês de Maio fixou-se em 1,280 milhões barris/dia

O Orçamento Geral do Estado para o presente exercício económico deverá contar com novas regras de execução orçamental. O destaque recai sobre o aumento do limite do down payment, dos contratos de aquisição de bens e serviços, de 15% para 50%, tal como a anulação das dotações orçamentais dos Projectos de Investimento Público que tenham sido recusados pelo Tribunal de Contas.

• O IVA arrecadado a nível da importação, durante o mês de Março, fixou-se em 18.686,39 milhões Kz. O montante divulgado pela Administração Geral Tributária representa uma redução mensal de 27%, justificado pelo declínio das importações e o crédito fiscal concedido às empresas importadoras de equipamentos e matéria-prima que concorram para a produção dos 54 produtos inscritos no PRODESI.

Inflação

• A taxa de inflação homóloga situou-se em 21,82% em Maio de 2020. O nível representa um aumento de 4,68 p.p. face ao mesmo período do ano anterior, com a inflação mensal a variar 1,94%, influenciado pela aceleração dos preços da classe “Alimentação e Bebidas não Alcoólicas”, o que deverá impactar o poder de compra dos consumidores.

Espaço Internacional Zona Euro

• A balança comercial registou superavit de 2,9 mil milhões EUR em Abril. O registo representa uma diminuição face ao superavit de 15,5 mil milhões EUR do período homólogo, reflexo da redução das exportações em 29%, que superou a diminuição das importações, em 24,8%.

A instauração de medidas de confinamento para conter a propagação penalizou o saldo externo da região.

Reino Unido

• O Banco da Inglaterra (BoE) manteve a taxa de juro de referência em 0,1%. A taxa mantém-se no mesmo nível desde Março de 2020, adicionalmente foi decidido o aumento do programa de concessão de liquidez à economia em 100 mil milhões GBP, para um total de 745 mil milhões GBP, com possíveis impactos sobre o consumo e crescimento económico britânico.

• A economia contraiu cerca de 20,4% em Abril de 2020. O nível compara com o crescimento negativo de 5,8% apurado em Março, reflexo do desempenho da actividade nos sectores da construção, produção e serviços, que contraíram 40,1%, 24,3% e 19%, respectivamente, tal como, as medidas de confinamento impostas para minimizar a propagação da COVID-19.

• A taxa de inflação homóloga fixou-se em 0,5%, no mês de Maio. O registo reflecte uma redução mensal de 0,3 p.p. e homóloga de 1,5 p.p., significativamente abaixo da meta de 2%, em consequência da diminuição dos preços do combustível automóvel e de bens de entretenimento, apesar do aumento dos preços dos alimentos.