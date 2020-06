Xadrez: Presidente eleito promete expandir modalidade em Benguela

O novo presidente da Associação Provincial de Xadrez de Benguela, Ernesto Antunes, prometeu, nesta Sexta-feira, nesta cidade, levar a modalidade a todas as comunidades e centros urbanos durante o seu mandato de quatro anos.

Jogo de Xadrez feminino

Em declarações à imprensa, Ernesto Antunes disse que outra prioridade do seu mandato é também unir a família do xadrez em Benguela, contando com o apoio de todos.

“Não queremos criar divisões, queremos unir o xadrez a nível de Benguela cada vez mais e ocupar os jovens desde as comunidades aos centros urbanos”, frisou.

O dirigente desportivo manifestou o desejo de colaborar também com o candidato vencido na massificação do xadreza nível local, tendo em conta a sua experiência na modalidade.

Relativamente aos recursos financeiros para a implementação do seu programa, explicou que vai contar inicialmente com o apoio dos clubes, da Federação Angolana de Xadrez (FAX) e do Ministério da Juventude e Desportos.

De acordo com o responsável, de momento não há um patrocinador oficial, mas há boas relações com o empresariado local que têm apoiado algumas actividades, pretendendo também retomar o diálogo com antigos parceiros.

Ernesto Antunes, candidato da lista B, venceu nas eleições o seu opositor Valdemar de Sousa, da lista A, com quatro votos a favor, fazendo o pleno, e vai gerir a Associação Provincial de Xadrez no quadriénio 2020/2024.