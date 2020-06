Assessor da Casa Branca diz que “nunca ouviu” Trump pedir ajuda a Xi para reeleição

O assessor comercial da Casa Branca Peter Navarro disse, ontem, Domingo, que estava na sala com os presidentes Donald Trump e chinês Xi Jinping quando se reuniram, mas nunca ouviu o Presidente dos EUA pedir a ajuda da China para conquistar a reeleição.

Navarro disse ao “State of the Union” da CNN que a alegação explosiva feita no livro do ex-assessor de segurança nacional John Bolton era “apenas boba”, dado o quão duro Trump havia sido com a China e suas práticas comerciais desleais.

“Eu nunca ouvi isso. Eu estava na sala”, disse Navarro, ecoando as observações do representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, na semana passada.

Bolton deve enfrentar consequências incluindo potencialmente um tempo na prisão— pelo uso de informações altamente sigilosas ao longo do livro, disse Navarro.

Navarro, um feroz crítico da China, também reviveu uma disputa de longa data sobre a origem do novo Coronavírus que inflama as tensões entre os Estados Unidos e a China nos últimos meses, mesmo depois de as duas maiores economias do mundo terem assinado um acordo comercial de Fase 1 em Janeiro.

Ele disse que o vírus era “um produto do Partido Comunista Chinês” e continuava sendo “uma questão em aberto” se foi criado propositalmente. “Esse vírus saiu da China”, disse ele.

“O Partido Comunista Chinês é responsável por isso. Eles criaram o vírus na China, esconderam por dois meses e mataram mais de 100.000 americanos.”

A China rejeita firmemente qualquer alegação de que tenha deliberadamente desencadeado o vírus. Na semana passada, Trump renovou a sua ameaça de cortar os laços com a China, e escreveu no Twitter: “uma dissociação completa da China” continuava sendo uma opção para os Estados Unidos.