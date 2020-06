Carta do leitor : Viva a Live no Kubico!

Por: Tio kanzala

Caro director, bom dia e boa semana. A live no kubico da Platine Line e a TPA está a bater à sério. O Coronavírus é mau e esta a fazer muita gente pensar e criar para o bem.

É o caso da live no kubico que foi criada no quadro do confinamento em casa. Não sei onde anda a área de programas da TPA que nos oferecia um Domingo morto.

Muito chocho. Agora são largas horas de muita coisa boa. Solidariedade com os mais sofridos, cultura geral e muita animação. Muito boa música e dança. Uma tarde amena com muitos ingredientes que te põem no sofá num alegre e profundo relaxe.

Entre os fazedores destes momentos memoráveis, merecido destaque a Matias Damásio, Yola Semedo, Puto Português, Calabeto, Filho do Zua, Dom Caetano e Telma Lee. Maravilha. Beleza. Nota mil para a Platina Line e a TPA.

Com Covid-19 ou não, a TPA que aproveite ao máximo essa fase para nos proporcionar domingos inesquecíveis, e não só. Aliás, precisamos de uma programação mais atraente de Domingo a Domingo.

Não e fácil, mas é possível. A forca de vontade tem de falar mais alto. O telespectador em primeiro lugar.

Convite quente para Domingo, dia 28, com Bonga, Paulo Flores e Yuri da Cunha, gigantes da nossa música. Parabéns a Live no Kubico. Fica em casa.