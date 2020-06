MINEA coopera na instalação de sistemas de água nas escolas

De acordo com uma nota de imprensa, citada ontem pela Angop, o ministro João Baptista Borges garantiu que, apesar das limitações em recursos materiais e humanos, o MINEA vai juntar-se aos esforços dos governos provinciais e do Ministério da Educação envolvendo o seu potencial técnico.

Por outro lado, na reunião de balanço do Núcleo de Gestão de Distribuição de Água às Comunidades, em que participaram igualmente a ministra da Educação, Luísa Grilo, e a governadora de Luanda, Joana Lina, o governante fez uma retrospectiva do Programa Nacional de Distribuição de Água Potável às populações de zonas desprovidas de rede pública, desde a entrada em vigor do estado de emergência, a 27 de Março de último.

Falou sobre os milhões de litros de água oferecidos a milhares de cidadãos e instituições de carácter social nos últimos três meses de operação, com envolvimento de cerca de 119 camiões, maioritariamente cedidos por particulares.

Devido à pandemia da Covid-19, as aulas foram suspensas em Março transacto e conforme a actual situação de calamidade pública a retoma está prevista para 13 de Julho para o ensino superior e segundo ciclo do ensino secundário e posteriormente o ensino primário, dependendo, no entanto, da situação epidemiológica do país.

As instituições de ensino são também orientadas a garantir condições para o distanciamento físico, à entrada e dentro do edifício escolar, assim como o uso obrigatório de máscaras.