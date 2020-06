MPLA reitera realização das autarquias

A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, reiterou neste Domingo a aposta do partido no poder na realização das autarquias no país, previstas para este ano.

Em declarações à imprensa, à margem da homenagem ao nacionalista Malaquias António, indicou que neste momento se aguarda pela conclusão do pacote legislativo autárquico em discussão na Assembleia Nacional.

Elucidou que foi o seu partido que colocou na agenda política a questão das eleições autárquicas, por ser um imperativo constitucional.

Luísa Damião augura que o processo decorra com responsabilidade, para o cumprimento dos objectivos preconizados na Constituição.

Lamentou, por outro lado, o surgimento da Covid-19, sublinhando, a esse respeito, que a preservação do bem vida constitui prioridade das autoridades angolanas.

Ao referir-se à personalidade do nacionalista Malaquias António, que comemora 83 anos de idade, considerou-o um militante dinâmico e comprometido com a causa do partido, sendo um exemplo para as novas gerações.

“A história de Angola é a história do MPLA” declarou, na ocasião, o nacionalista Malaquias António, que durante a homenagem recebeu uma viatura e electrodomésticos.

Malaquias António destacou-se na Luta de Libertação Nacional, que culminou com a proclamação da Independência do país em Novembro de 1975.