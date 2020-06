Romeu Filemón com dupla função no Recreativo do Libolo

O treinador angolano Romeu Filemón foi, no Sábado, apresentado na Vila de Calulo, província do Cuanza-Sul, como novo técnico e coordenador de todo o projecto de formação do Recreativo do Libolo para a época 2020/2021.

Segundo a página oficial do clube, a direcção dos libolenses, encabeçada por Luís Mariano Carneiro, pediu ao antigo técnico dos Palancas Negras para devolver a mística do tetra-campeão do Girabola, Campeonato Nacional de futebol da primeira divisão.

Para concretizar este objectivo, a direcção espera que o novo timoneiro da turma da Vila de Calulo aposte no trabalho da formação para, no curto ou médio prazo, os atletas da ‘cantera’ possam potencializar a base da equipa principal.

Para esta empreitada, Romeu Filemón terá como adjunto Afonso Paxe Filho, e para treinador de guarda-redes Ndombaxi João “Dodó”.

O treinador substituiu no comando técnico André Macanga, antigo capitão dos Palancas Negras, que não chegou a acordo com a nova direcção do Libolo.

Romeu Filemón já orientou vários clubes nacionais, o último foi o Kabuscorp do Palanca, e a Selecção Nacional em sub-20.