Empossado o Conselho de Administração da ANRM

O Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás conferiu posse, ontem, Segunda- feira, ao Conselho de Administração da Agência Nacional de Recursos Minerais, ANRM, nomeado pelo Presidente da República a 15 de Junho, através do Despacho Presidencial n.° 90/20. No referido despacho, João Lourenço delegou poderes ao Ministro para empossar Jacinto Rocha, PCA, e os administradores executivos Djanira Santos, João Chimuco, Lucombo Pedro e Moisés David.

O titular da pasta dos Recursos Minerais, Petróleo, Diamantino Azevedo lembrou que “no início deste mandato governativo, assumimos a missão de melhorar o clima de investimento no sector mineiro de Angola, o que pressupunha adoptar um novo modelo de governação do sector, mais eficiente e transparente”.

Segundo ele, com o empossamento do CA da Agência Nacional de Recursos Minerais, regista-se um passo fundamental no âmbito do compromisso assumido de reestruturação do sector mineiro e estamos a fazê-lo de forma harmoniosa e através do diálogo constante com o empresariado e os principais agentes envolvidos nesta actividade económica.

“O Presidente da República, João Lourenço, no seu discurso, no acto da sua investidura ao mais alto cargo da nação, ressaltou que “não nos devíamos esquecer da diáspora angolana e que esta merecia uma atenção maior e que dada a sua importância para o desenvolvimento do nosso país devia ser levada em consideração” lembrou o titular dos Recursos Minerais que agradeceu ao PCA da ANRM “por ter aceite o convite para regressar à pátria e exercer esta função de elevada responsabilidade”.

Por sua vez, o presidente do Conselho de Administração da Agência, Jacinto Rocha, afirmou a necessidade da captação de investimento, introdução da ordem no sector e melhorar o clima de negócios. “Angola é um país rico em recursos minerais e vamos fazer de tudo para proporcionarmos a vinda a Angola de empresas sulafricanas, canadianas, australianas, americanas e inglesas e outras para a indústria mineira nacional”, concluiu.

À Agência Nacional de Recursos Minerais cabe, dentre outras, a função de regulação do sector mineiro, exercendo as suas atribuições sobre todos os recursos minerais no território nacional, com excepção dos hidrocarbonetos.