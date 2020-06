Geraldo Dala estreia-se nas letras com Percursos e Trajectórias – “Em busca de referências”

Neste trabalho, o autor retrata o processo de superação e de sucesso de personalidades públicas e anónimas que ante os obstáculos da vida conseguiram trilhar o percurso do sucesso, com uma trajectória moralmente irrepreensível, mantendo-se uma reputação de orgulho para si, para o país, e, para o mundo.

Trata-se de histórias de vida da ministra das Finanças, Vera Daves, do secretário para os Assuntos de Comunicação Institucional e Imprensa do Presidente da República, Luís Fernando, o jornalista Victor Hugo Mendes, o economista e docente Alves da Rocha, a jurista Márcia Nigiolela entre outros.

O livro de superação, que foi prefaciado pelo jornalista Ismael Mateus, tem como objectivo contribuir e incentivar os cidadãos a prosseguirem com os sonhos realizáveis, mas que no quotidiano lidam com barreiras muitas vezes pensadas intransponíveis, na concretização desses objectivos pessoais.

O autor

Geraldo Mambo Dala é natural de Cangundo, município do Negage (Uíge). Licenciado em Gestão Bancária e Seguros pela Universidade Técnica de Angola é ainda Mestre em Economia Monetária e Financeira ministrado pela Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto.

É, igualmente, pós-graduado em Gestão na Banca pela Universidade Católica de Lisboa, no Curso de Executivos em Gestão na Banca. Tem experiência no sector financeiro, mais propriamente na banca, acumulando uma experiência iniciada em

2008 na Direcção de Operações do Banco Angolano de Investimento.

Em 2012, juntou-se ao Standard Bank Angola, como team leader do Departamento de Controlo Cambial, na Direcção de Operações daquela instituição. Dois anos depois, abraçou o projecto comercial no mesmo banco, tendo conquistado vários prémios com destaque para o prémio “Marca de Excelência”, um reconhecimento do grupo Standard Bank que distingue os melhores quadros em desempenho.

Actualmente, entre outras tarefas/responsabilidades, Geraldo Dala é Coordenador da Direcção Comercial do Banco Valor. Empreendedor, fundador das empresas Mambo Makuntima Lda. e Investcerto – Gestão de Cobranças e Recuperação de Crédito, e mentor do grupo de solidariedade “Face-solidário”.