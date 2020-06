Isabel dos Santos desmente suposto congelamento de mais de 300 milhões de euros em Portugal

De acordo com a filha do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, é falsa a informação de que a Polícia judiciária portuguesa tenha procedido ao confisco destes 300 milhões de euros, tendo ainda assegurado que nunca houve dinheiro do Estado angolano colocado em contas tituladas por entidades controladas pela sua família.

Acrescentou também que não há e nunca houve dinheiro do Estado angolano colocado em contas bancárias tituladas pelo seu esposo, Sindika Dokolo ou suas empresas.

A empresária fez saber ainda que é falsa a afirmação da existência de contas bancárias pertencentes à “família Dos Santos” no banco EuroBic. Conforme explicou, a sua família não tem e nunca teve contas bancárias no banco Eurobic ou em lado algum.

“É completamente falsa a afirmação que existem contas bancárias no banco Eurobic pertencentes a familiares do antigo Presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, e que estas tenham recebido fundos ou dinheiro do Estado angolano para o seu uso pessoal ou qualquer outro fim”, afirmou a empresária numa nota que considerou como sendo o seu direito de resposta.

Para a empresária, é tendenciosa a informação dada pela TVI, canal português, que ela e o seu esposo estariam fora do país, tentando dar a falsa aparência de fuga.

“É facto que nenhum é cidadão português e ambos são investidores estrangeiros e publicamente é sabido que ambos trabalham fora de Portugal”, refere a empresária tendo ainda acrescentado que é falso que Sindika Dokolo detenha ou seja proprietário de um edifício de 11 andares em Rio de Mouro, Sintra”.

Ainda segundo a empresária, é “completamente falsa e gravemente difamatória” a afirmação que a família dos Santos lava grande parte de sua fortuna em Portugal, pelo que reserva o seu direito de apresentar uma queixa crime por injúria e difamação assim como pedido de reparação cível dos graves prejuízos causados por esta notícia que visa um ex-chefe de Estado.

Na nota, a primogénita de Eduardo dos Santos explicou que as sociedades Fidequity e H33 não pertencem à sua família, pelo que é falsa essa afirmação da TVI e não existe qualquer empresa ou holding detida pela “Família dos Santos”.

“É tendenciosa esta afirmação da TVI e visa unicamente confundir as empresas da empresária Isabel dos Santos com um suposto “património de família”, notou.