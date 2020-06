Presidente da associação provincial do Namibe enluta desporto motorizado

O presidente da Federação Angolana de Desportos Motorizados (FADM), Ramiro Barreira, lamentou, na sua página do Facebook, a morte do recém-eleito presidente da Associação Provincial da modalidade do Namibe, Álvaro de Oliveira Santos, vítima de acidente de aviação.

Ramiro Barreira explicou que o acidente aconteceu na zona do Caraculo e, posteriormente, foi levado para uma unidade hospitalar da cidade do Lubango, província da Huíla, onde o quadro se complicou e Álvaro de Oliveira Santos não resistiu aos ferimentos.

O responsável federativo endereçou, em nome dos seus órgãos sociais, associados, mecânicos, equipas e pilotos, os mais profundos sentimentos de pesar à família enlutada e aos desportistas daquela prova.

Álvaro de Oliveira Santos que também era empresário do sector das pescas, panificação, restauração e agricultura, fazia parte do movimento associativo empresarial do Namibe, pois foi há menos de vinte dias que o malogrado foi eleito líder dos desportos motorizados da província supramencionada.

Depois de vencer o pleito eleitoral para o quadriénio olímpico 2020/2024, Álvaro de Oliveira Santos garantiu, à imprensa local, trabalhar arduamente com o apoio de todos associados de modo a resgatar a mística dos motores naquela região.

Namibe é das poucas províncias do país que participam com alguma regularidade nas provas organizadas pela Federação Angolana de Desportos Motorizados (FADM), com destaque para as provas de automobilismo e motociclismo.