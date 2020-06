Djokovic reage a onda de críticas “foi com a melhor das intenções”

No ‘olho do furacão’ por força dos casos positivos de Coronavírus detectados no Adria Tour, Novak Djokovic, principal rosto do torneio solidário disputado nos Balcãs, veio a público defender-se das duras críticas de que é alvo.

“Tudo o que tentámos fazer nos últimos meses foi com a melhor das intenções. O nosso torneio tinha como objectivo unir e partilhar uma mensagem de solidariedade e compaixão na região.

Foi desenhado para ajudar os tenistas a ter alguma competição enquanto o tour está suspenso devido à Covid-19. O vírus estava mais calmo, mas continua aí e esta é uma nova realidade a que nos temos de habituar”, salientou o sérvio, de 33 anos, dando conta do cancelamento da prova.

“Espero que as coisas melhorem com o passar dos dias e que todos possamos recuperar a vida que tínhamos”, desejou o líder do ranking ATP, prosseguindo: “Sinto muito por cada pessoa que ficou infectada e espero que nenhuma sofra complicações a nível de saúde, que todos voltem a estar bem o mais rápido possível”.