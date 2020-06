Governo Sombra da UNITA apresenta hoje situação do estado da educação no país

O Governo Sombra da UNITA realiza na tarde de hoje uma conferência de imprensa para dar a conhecer a sua versão da situação sócio-económica do país nos últimos dias.

Segundo uma nota do Secretariado de Comunicação e Marketing do partido, a conferência de imprensa, a ser orientada pelo primeiro-ministro do governo sombra, Raul Danda, focará a sua abordagem no sector da educação, apresentando propostas de soluções sobre o funcionamento do sistema de ensino no país.

Refira-se que, nos últimos dias, o regresso às aulas em tempo de Covid-19 tem sido uma das questões mais discutidas e que opõem o Governo e as organizações da sociedade civil, que defendem posições opostas.

Recentemente, a UNITA propôs o reinício das aulas em Angola só em Setembro.

O receio do partido prende-se com as consequências de aglomerações, caso não haja condições de bio-segurança, propondo, por isso, que o ano lectivo seja retomado em Setembro, acreditando que até lá haja maior controlo e capacidade de resposta.

O ano lectivo em Angola foi interrompido com a declaração do estado de emergência, no dia 27 de Março, no âmbito das medidas de prevenção e combate à Covid-19.