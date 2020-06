Imprensa egípcia “põe” Ary Papel no Zamalek

O médio ofensivo do 1.º de Agosto Ary Papel é dado como certo no Zamalek do Egipto, segundo a imprensa daquele país africano.

O site egypttoday.com adianta que o internacional angolano assinou um contrato de três épocas e é aguardado nos próximos dias.

Em Luanda, fontes deste jornal alegam que as conversações estão avançadas e tudo indica que o avançado vai vestir a camisola do clube das terras dos Faraós.

Ary Papel já passou pelo futebol português, mas não teve sucesso, logo, tem nas mãos uma oportunidade que o pode levar ao profissionalismo.

Uma publicação online adianta que o Zamalek deverá pagar, aí, cerca de 700 a 800 mil dólares por ano de salário ao jogador angolano.

O 1º de Agosto, detentor do passe do jogador, ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto, mas a fonte deste jornal adianta que as negociações, entre as partes, decorrem sem sobressaltos.

Ary Papel, influente na manobra ofensiva do futebol do clube militar, deu cartas na Ligas dos Clubes Campeões Africanos, por isso caiu na graça dos egípcios do Zamalek.