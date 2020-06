INADEC abre linha gratuita para atender reclamações de consumidores

A linha de Apoio ao consumidor é grátis para as duas operadoras de telefonia móvel e rede fixa da ANGOLA TELECOM e vai funcionar de Segunda a Sexta-feira das 8 às 18 horas.

O serviço é extensivo a todo território Nacional e vai também continuar a ser apoiado pelo terminal 938405823, no atendimento ao consumidor das 18 horas em diante e aos Sábados e Domingos. Com a entrada deste serviço o INADEC retira da actividade os demais números que serviam de Apoio ao Consumidor até a presente data.

O INADEC informa que o callcenter criado veio para facilitar e desonerar o património económico do consumidor, dando primazia a maior aproximação da Administração do Estado com o Cidadão Consumidor.

A iniciativa decorre dentro das disposições legais e enquadra- se no principio do dever de celeridade, da prossecução do interesse público, da colaboração da administração com os particulares e do princípio do acesso à justiça, dentre outros.

A instituição de defesa do consumidor assegura que o serviço servirá exclusivamente para receber reclamações, denúncias vindas da parte do Cidadão Consumidor, dar apoio jurídico e ajudar o Estado a ter a estatística dos tipos de reclamações na relação de consumo, a faixa etária dos consumidores em função a denúncia ou reclamação, como também poderá o Estado de certa forma ajudar a dirimir conflitos dentro da relação de consumo em tempo recorde mediante o apoio jurídico prestado ao consumidor.