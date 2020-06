MPLA considera ataque à figura de Agostinho Neto um atentado ao patriotismo

O Bureau Político do MPLA considerou a recente publicação no jornal Folha-8 sobre a estátua de Agostinho Neto uma atitude que atenta contra o patriotismo angolano.

Segundo o partido, o jornal Folha 8, ao publicar um texto em que associa o primeiro Presidente de Angola, António Agostinho Neto, a figuras consideradas defensoras da escravatura, não só atingiu a imagem de Neto, mas também a memória colectiva dos angolanos patriotas do bem.

Numa nota tornada pública ontem, o partido considera a atitude da publicação como sendo um gesto despropositado e “infame”, que “atenta contra a História e memória colectiva do Povo Angolano e revela falta de Patriotismo”.

De acordo com o MPLA, Agostinho Neto é reconhecido e respeitado a nível nacional e internacional como destemido soldado da linha da frente no combate à segregação racial e da luta armada de libertação nacional.

A nota refere ainda que, sob a sua liderança, Angola constituiu-se, por vontade própria, em trincheira firme da revolução em prol dos ideais de liberdade e dignidade” dos africanos.

Porém, ao incluir, a imagem de Neto entre as figuras cujas estátuas estão a ser removidas de espaços públicos por manifestantes anti-racistas, em alguns países do mundo, o partido considera a iniciativa do jornal como sendo leviana e irresponsável”.

“As obstinadas tentativas de macular a honra e o bom nome de António Agostinho Neto, Herói Nacional e Pai da Independência de Angola, enquadram-se na campanha com fins inconfessos que o jornal “Folha 8” tem levado a cabo ao longo dos anos”, destaca a nota.

Em face do sucedido, o MPLA escreve que se reserva ao direito de recorrer às instâncias de justiça e à Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana no sentido de fazerem cumprir, de facto e de júri, o estabelecido nos termos da Constituição e da lei quanto aos limites ao exercício da liberdade de imprensa e de opinião.

Por outro lado, o Bureau Político do MPLA exorta aos angolanos a pautarem a sua conduta no respeito pela convivência harmoniosa e a não pactuarem com desvarios e modismos políticos que possam minar o ambiente de pacificação dos espíritos, sobretudo em véspera de comemoração do 45º aniversário da Independência Nacional.

Neste quesito, o partido assegura reafirmar a preservação incondicional do legado político de Agostinho Neto continuando a interpretar e a satisfazer as mais profundas aspirações do povo angolano.