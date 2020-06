Novo disco da Banda Maravilha chega ao mercado ainda este ano

O guitarrista e vocalista da famosa Banda Maravilha, Isaú Baptista, afirmou Segunda-feira, na cidade do Lubango, província da Huíla, que a referida formação, está a preparar-se para o lançamento do seu sexto trabalho discográfico com o título, “Entre Kambas”.

O álbum, com 12 faixas musicais, foi captado, gravado e masterizado nos estúdios da Rádio Vial, em Luanda, e pela Cervantes Produções, em Lisboa, Portugal.

Isaú Baptista salientou que, para colocar o disco no mercado, a Banda precisa fazer um último investimento de pelo menos 6 milhões de kwanzas, valor ainda indisponível, já que o actual momento que o país vive restringiu os contactos com possíveis patrocinadores.

De entre os estilos predominantes nas músicas, o músico destacou o semba, a kilapanga, a cabetula e o rumba, cujas canções são interpretadas em português e kimbundu.

Já no que ao título do álbum diz respeito, sublinhou que faz jus à participação especial de vozes sonantes do nosso “music hall”, dos quais Livong, Filipe Mukenga e Texas, este último residente na cidade das Acácias Rubras, Benguela.

A formação

A Banda Maravilha é integrada por cinco elementos, nomeadamente Moreira Filho, director artístico e viola baixo, Marito Furtado, baterista, Miqueias Ramiro, teclista, Isaú Bapsitta, guitarrista e vocalista, e Divaldo Fica, percussionista e vocalista.

Fundada em 1993, a banda conta com cinco discos publicados, nomeadamente “Angola Maravilha”, em 1997, “Semba Luanda”, 2001, “Zungueira”, 2005, “A Maravilha e os Kambas”, 2006 e “Nossas Palavras”, 2010.