Terramoto de magnitude 7,5 atinge o México

O Presidente do México, Andrés Manuel López Obrador divulgou uma mensagem na sua página no Twitter, afirmando que está em contacto com as autoridades responsáveis. Ao telefone, o Presidente mexicano afirmou que se trata de um “forte terramoto” de 7,5 graus com epicentro na região Sul do país e que ainda não havia informações sobre danos causados pelo sismo, ontem.

A força do terramoto na Cidade no México levou os cidadãos às ruas da cidade em busca de protecção enquanto os alarmes sismológicos soavam alertando os moradores.

O epicentro do terramoto foi a cerca de 12 Km ao Sul da cidade de La Crucecita, no Estado de Oaxaca.

O México está localizado numa região sismologicamente activa. No final de Maio deste ano, dois terramotos, um de magnitude 6,2 e outro de 5,5, atingiram o país.

Ainda não há informações sobre pessoas feridas ou vítimas fatais em decorrência do tremor.