Consumo de droga na província da Huíla preocupa autoridades e Lubango lidera a lista dos municípios com mais consumidores

Na província da Huíla estão controladas cerca de 259 pessoas pelo Instituto Nacional de Luta contra as Drogas, sendo que o município do Lubango, lidera a lista seguido pelos municípios da Humpata, Matala, Chipindo e Chibia.

Entre as pessoas controladas pelo Instituto Nacional de Luta contra as Drogas (INALUD), segundo o seu responsável, três foram transferidas para o centro de reabilitação na província do Bengo.

Júlio Madaleno, que falava numa actividade alusiva ao dia mundial da luta contra as drogas celebrado ontem, sob o lema: “Distancie-se das Drogas Para que Possamos Enfrentar o Inimigo Comum à Covid-19”, revelou que grande parte da cifra de pessoas toxico-dependentes, sobretudo jovens, controladas em toda a província da Huíla, estão sob acompanhamento médico no hospital psiquiátrico do Lubango.

“Preocupa-nos saber que a Huíla, sendo uma das províncias com o maior número de habitantes ao nível do país, possui igualmente uma maior fracção de consumidores de drogas lícitas e ilícitas” disse.

Por outro lado, o responsável do Instituto Nacional de Luta contra as Drogas, revelou que entre o universo de consumidores de drogas encontram-se crianças menores de 15 anos de idade, cuja preferência passa pelo cigarro, gasolina e a canábis.

MININT na Huíla traça estratégias para combater o tráfico e consumo de drogas na província

A delegação provincial do Ministério do Interior na província da Huíla, está a traçar estratégias para o combate ao tráfico e consumo de drogas em todo o território huílano.

A garantia foi dada recentemente pelo seu delegado provincial, que defendeu a urgência de se actuar no terreno de forma a se identificar os potenciais focos de tráfico e consumo de drogas.

O comissário Divaldo Martins, disse que a província da Huíla é hoje considerada como placa giratória da droga, entre as quais crack e cocaína, indicando, a título de exemplo, o município da Humpata, onde foram desactivadas lavras de cannabis (liamba).

Segundo o responsável, a localização da província coloca-a numa situação de “rota” de drogas provenientes da República da Namíbia, através do Cunene, assim como a que sai e entra de Benguela e no Namibe.

“A nossa intenção clara é tirar a mancha que fica da Huíla como uma placa giratória da droga. É nosso esforço desfazer essa imagem, que é negativa para a região, não só para a Polícia, mas também para os cidadãos”, salientou.

João Katombela, na Huíla