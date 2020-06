Gelson Dala volta a brilhar no Rio Ave de Portugal

O avançado do Rio Ave de Portugal, Gelson Dala, voltou a ser a “boia” de salvação do seu clube esta semana no campeonato luso.

O internacional angolano, que saiu do banco, marcou o golo da vitória frente ao Vitória de Setúbal, em mais uma jornada.

Gelson Dala tem sido uma peça fundamental na manobra ofensiva do clube, por isso vai recebendo ovações dos adeptos e colegas.

Em declarações à imprensa, o jogador do Rio Ave admitiu que o golo marcado e da vitória aumentou as suas convicções e espera melhorar.

“Estou a trabalhar para colocar sempre o meu clube entre os melhores no campeonato português”, disse o jogador angolano.

Por esta razão, Gelson Dala agradece o grupo e os colegas, uma vez que os objectivos da época continuam a ser concretizados, depois da paragem devido à Covid-19.

Ao serviço do Rio Ave, o internacional angolano faz o quinto golo, porém, sempre que sai do banco dos suplentes, pelo que tem demonstrado pode vir a marcar mais. Gelson Dala, formado no 1º de Agosto, teve uma passagem pelo Sporting, onde foi dispensado para o futebol turco, mas sem sucesso. De regresso a Portugal, o angolano surpreendeu no Rio Ave e aos poucos vai conseguindo o seu lugar no plantel, marcando golos decisivos.