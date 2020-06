Sistema da Bloomberg traz mercado cambial em tempo real

O sistema tem como objectivo trazer maior eficiência e transparência ao mercado cambial de Angola.

Desde que o BNA o adoptou em Junho, aproximadamente USD 50 milhões foram leiloados duas vezes por semana no sistema.

As soluções adoptadas fornecem ao Banco Central visibilidade em tempo real da actividade do mercado, melhorando a supervisão do mercado cambial de Angola, além de permitir ao BNA gerenciar as suas operações de mercado com mais eficiência.

De acordo com as instruções do BNA ao mercado, bancos e empresas comerciais em Angola começaram a negociar electronicamente spot FX sobre FXGO.

A plataforma de negociação permite que as empresas coleccionem preços de vários bancos, o que ajudará as mesmas a obterem uma taxa mais competitiva.

O sistema de leilão da Bloomberg fornece um ambiente seguro para o BNA realizar electronicamente leilões de moeda e para os participantes do mercado rastrearem e licitarem.

“A implementação do sistema de negociação e leilão de FX da Bloomberg representa um marco muito importante no desenvolvimento do mercado de câmbio em Angola”, afirmou a directora do Departamento de Mercado de Activos do Banco Nacional de Angola, Tânia Lopes.

Acrescentou que, “como parte de uma série de acções estratégicas adoptadas com o apoio do FMI, essa nova tecnologia aproximará as operações do mercado angolano de outros mercados de referência e resultará em melhorias significativas em eficiência e transparência”.

Por sua vez, o director global de Comércio Electrónico de FX da Bloomberg, Tod Van Name, garante ajudar o BNA a implementar uma mudança radical na gestão de suas operações monetárias e melhorar o funcionamento do mercado de câmbio de Angola.

A combinação do FXGO e com o sistema de leilão da Bloomberg fornece aos participantes do mercado local a tecnologia FX, usada pelos bancos centrais, agências financeiras governamentais e instituições financeiras líderes em todo o mundo.

O FXGO e o sistema de leilão da Bloomberg estão totalmente integrados às ferramentas de dados, notícias, análises e comunicações disponíveis no terminal da Bloomberg.

Mais de 40 países usam o sistema de leilão da Bloomberg para automatizar o processo de licitação electronicamente.

A Bloomberg garante ser um sistema que fornece um ambiente seguro para emitir dívidas e executar operações de mercado aberto, incluindo intervenções de câmbio e leilões de recompra a partir de uma única plataforma.

A Bloomberg, com sede em Nova Iorque, é líder mundial em informações financeiras e de negócios. A multinacional possui terminais de informações na quase totalidade dos bancos, fundos de investimentos, corretoras e seguradoras no mundo.