Vozes do semba juntam-se Domingo no show live em Portugal

Barceló de Carvalho” Bonga”, Paulo Flores e Yuri da Cunha, abrilhantarão Domingo os telespectores do país, e não só, no denominado “Show 3 Gerações do Semba”, com transmissão em directo na TPA, a partir das 14 horas e 30 minutos