Primeira-dama mobiliza apoios para a crianças vulneráveis

Conforme a ANGOP, citando uma nota, foram formalizadas, através da plataforma “Roda do Amor–Partilhando Solidariedade”, parcerias com as empresas EMAXICOM, S.I.C.I.E. –Sociedade e Comercial Importação e Exportação e NUVIBRANDS, enquanto a NESTLÉ ANGOLA juntou-se aos esforços com uma doação de produtos da sua marca.

Trata-se, segundo a nota, de uma iniciativa direccionada às crianças na 1ª infância, que pretende ser um instrumento de aprendizagem e promoção de valores/princípios sociais.

“Associando-se aos esforços do Governo e de outros parceiros, neste mês da criança e no momento em que, globalmente, todos vivemos os efeitos da pandemia da Covid-19, a Roda do Amor presta a sua solidariedade e amparo às crianças em maior situação de vulnerabilidade”, lê-se no comunicado de imprensa.

Esse apoio é prestado, em especial, às crianças hospitalizadas, privadas de saúde, de convívio, de uma vida normal e saudável”, especifica.

Segundo o documento, entre as doações, que serão entregues sábado aos beneficiários constam 72 caixas de papas, caixas de leite em saquetas unidose, 1.120 pacotes de fraldas, 2.880 kits de higiene oral e 280 caixas de fraldas.

O pacote de doações inclui ainda 25 caixas de toalhitas e 80 caixas de produtos de higiene pessoal diversos, tais como sabonetes, gel de banho, óleos, cremes e água de colónia.