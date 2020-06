Adiamento da retoma dos cultos em Luanda atrapalha projecto cultural rentável da Associação de Músicos Cristãos

Associação de Músicos Cristãos de Angola (Asso-música) viu o seu projecto de cariz cultural “Ministério de louvor e adoração” adiado devido à prorrogação da proibição de cultos em Luanda e no Cuanza-Norte, anunciada dois dias antes da sua provável retoma (24), pela ministra da Saúde e porta-voz da Comissão Interministerial, Sílvia Lutukuta, por estas províncias registarem casos crescentes da doença no novo Coronavírus.

Com as actividades projectadas, entre concertos e palestras, em função do Decreto Presidencial sobre a situação de calamidade pública, que orientava a retoma de realização de cultos em todo o país a partir daquela data, para além de contribuir para o crescimento profissional dos membros (com relação a técnicas artísticas) e ampliação espiritual, visavam angariar fundos para apoiar no sustento dos músicos gospel.

O presidente da associação, Paulo Paz, disse que o projecto, de cariz nacional, estava previsto a começar nos vários bairros da cidade capital, como no Distrito Urbano do Sambizanga e no distrito do Rangel, onde pretendiam acolher mais de 50 fiéis, com base nas medidas preventivas contra da doença. Mas o arranque do mesmo foi adiado, por ser também de cariz religioso.

Pretendem com este esboço criar espaços para instruir e formar os membros no que tange ao crescimento espiritual, aperfeiçoamento dos talentos gospel, formação técnica de vocalização e instrumentalização, exibição de concertos, apoio a novos valores, por forma a criar um espaço para o fomento profissional.

“Vamos seguir as orientações das autoridades competentes sobre as instruções para a realização de acções do género, porque também estamos preocupados com o bemestar dos cidadãos. Pretendíamos realizar várias actividades, para além dos cultos, que dariam alguma rentabilidade para o sustento dos próprios artistas”, esclareceu a OPAÍS.

Paulo Paz lembrou que, desde Março, os talentosos estão sem rentabilizar, por falta de actividades, motivo pela qual pretendiam desenvolver o projecto. Avançou que a associação funciona há cerca de 20 anos e, para além de proteger os mais de 3 mil artistas juridicamente e os seus direitos e autores, tem o pendor de desenvolver a própria arte cultural cristã no seio da população cristã.

“A nossa missão é de desenvolver a arte gospel no país. Nesta altura, a Asso-música está preocupada com o rendimento dos artistas. Eles, praticamente, não estão a trabalhar. São agentes publicadores, evangelistas através da música. A própria música também é um grande veículo de comunicação. Por isso, estamos preocupados e pretendemos fazer isso em todos os bairros e também nas províncias”, augurou.

Divulgação das medidas preventivas

A Asso-música, que regula a música gospel no país, nesta altura em que se vive a pandemia, têm trabalho na mobilização dos membros, para conterem a transmissão da doença, bem como motivá-los a trabalharem em casa, para maior evangelização e difusão da vida espiritual.

Neste capítulo foi ainda gravado em Março o tema musical “Fica em casa”, com um elenco de aproximadamente 30 artistas, uma composição de Gonçalves Diogo, instrumentalizada por Joel Cassoma, com direcção artística de Paulo Paz. A música tem o intento de apelar a população angolana a manter-se em casa, cumprir as orientações do Executivo, e, ao mesmo tempo, a obedecer às leis de Deus.

“São novos talentos gospel, com um potencial de grandes-vozes. A participação dos mesmos foi também para incentivá-los a trabalhar com propriedade e promovê-los, uma vez que é assistida e ouvida em várias estações televisivas e rádios. Muito deles não têm a oportunidade de aparecer no mercado, nem lhes são estendidas as mãos e não há apoios nenhuns, uma situação que nos preocupa “, lamentou.

Caça a novos talentos

O programa da Asso-música realizado aos Domingos na Rádio Escola, no período da manhã, das 7 horas às 9, onde é efectivado o debate em torno de vários temas, com diferentes convidados, e tem ainda auxiliado na captação de novos talentos da música sacra no país, uma rubrica que permitiu a aparição de mais de 1000.

O desígnio, cujas gravações eram realizadas através das redes sociais (Whatsapp) em consequência do confinamento social, passou desde o Domingo passado a ser de modo presencial, em directo, com a presença de convidados. Neste Domingo, 28, prossegue com o habitual debate, que será dominado por dois pastores que vão abordar sobre a reabertura das igrejas e a implementação das medidas preventivas contra a doença.

O conteúdo tem sido ainda um veículo para apelar a população ao cumprimento das medidas preventivas e, assim, evitar a propagação da doença. “Estamos a alertar para estarem atentos com esta doença, a seguirem as medidas preventivas, como o distanciamento de dois metros e lavar frequentemente as mãos com água e sabão, porque nem todos têm condições de adquirir álcool-gel”, aconselhou.

Lembrou ainda que, desde Março, devido a algumas limitações, estão sem fazer as actividades humanitárias, trabalhos que outrora faziam, como doação de sangue, doações de bens a pessoas desfavorecidas, campanha de prevenção rodoviária, concertos, feiras, galas e outros eventos. Apesar do facto, tiveram o privilégio de visitar vários estúdios gospel em Luanda, para constatar a sua funcionalidade.