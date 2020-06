Cantora Anitta sofre trombose na perna e é internada

A cantora brasileira Anitta informou esta Quinta-feira, via Instagram, que está internada no hospital Vila Nova Star, Estado de São Paulo, devido a uma trombose na perna.

Anitta tranquilizou os fãs afirmando que a doença foi detectada atempadamente e já está a ser tratada. Não há qualquer indicação para a origem da trombose, mas ainda assim, a cantora esclarece:

“Não fumo nem tomo anti-concepcional, não sabemos de onde apareceu [a trombose]”. O internamento hospitalar de Anitta coincide com o dia em que a cantora brasileira de 27 anos lançou uma nova música, “Desce pro play (PA PA PA)”, música com colaborações do rapper norte-americano Tyga e do músico brasileiro MC Zaac.

A nova música tem sido alvo de inúmeras partilhas pelas diferentes plataformas sociais e, ainda que esteja no hospital, a cantora brasileira garante que está pronta para divulgar o respetivo vídeo-clip.

Segundo as stories de Anitta no Instagram, a performer brasileira irá ter alta ainda no dia de hoje, sendo que a dança da sua nova música ficará também disponível em breve.