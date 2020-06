Carta do leitor: A luz está bem

Por: Carlos Augusto

Luanda

Parece que as alterações nas empresas e institutos públicos podem dar bons frutos. Um exemplo é na energia eléctrica. Apesar de tudo, melhorou muito.

Os cortes diminuíram e no meu bairro, por exemplo, ouvir um gerador a fazer barulho é cada vez mais raro.

É verdade que a barragem de Laúca está a dar um grande jeito, mas também é verdade que a distribuição melhorou muito. E com as ligações e contadores pré-pagos parece que até as puxadas estão a diminuir.

Só espero que a EPAL consiga também acabar com os garimpos de água. Porque em algumas zonas é demais. A Polícia tem de agir mesmo, e prender. As multas devem ser grandes. A forma como rebentam com as condutas é mesmo crime grande para o Estado que gasta muito dinheiro. Seria bom receber água em casa, potável e sem cortes. Acho que é possível, como a luz, que já estamos a esquecer os geradores. Os vendedores de geradores agora negócio só mesmo nos municípios e aldeias.

Mas acho que o Governo também deve levar luz aos municípios. Vamos ver se continuamos assim, porque com a Covid-19 tem mesmo de haver luz em casa, para pelo menos vermos mais televisão.