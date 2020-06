Petro de Luanda pode renovar com o treinador camaronês

A direcção do Petro de Luanda pode, nos próximos dias, renovar o vínculo contratual com o treinador camaronês Lazare Adigono, tendo em vista a temporada basquetebolística 2020/2021.

Caso as partes cheguem a acordo, o técnico terá que preparar a turma do Eixo-Viário para a revalidação do Campeonato Nacional sénior masculino da bola ao cesto, a conquista da Taça de Angola e para a campanha na Ball League, Africanos de clubes.

No recém-anulado Nacional da modalidade, prova mais importante do calendário da Federação Angolana de Basquetebol (FAB), devido à propagação do Coronavírus (Covid-19), doença que está a assolar o mundo a nível social, económico e financeiro, os tricolores lideravam, ao passo que o seu arquirival 1º de Agosto era o segundo classificado.

Por sua vez, a direcção da comissão de gestão do órgão reitor da modalidade, encabeçada por Gustavo da Conceição, está a trabalhar ao pormenor para que o Petro de Luanda faça uma boa campanha na primeira edição da Ball League, prova que poderá retomar em Setembro ou Outubro.

Segundo fonte federativa, a comissão de gestão quer que o seu associado vá para a prova com todas as condições para disputar a vitória, porque o país tem história em África.

Por este motivo, a FAB pensa em realizar um torneio nacional de modo a que os tricolores possam partir para a competição com ritmo competitivo.