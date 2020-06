UEFA de olhos postos em Lisboa: “para já, não plano B”

A UEFA está atenta à evolução da pandemia de Covid-19 em Lisboa, a cidade escolhida para receber a final 8 da Liga dos Campeões, em Agosto.

Fonte do organismo, citada pela edição online do diário espanhol Marca, dá conta de contactos permanentes com as entidades portuguesas, sublinhando que, neste momento, não está em equação qualquer plano alternativo.

“A UEFA está em contacto permanente com a Federação Portuguesa de Futebol e com as autoridades portuguesas. Esperamos que tudo corra bem e que seja possível organizar a final 8 em Portugal.

Neste momento, não há razão para ter um plano B, mas estamos a estudar a situação dia a dia e adaptar-nos-emos se for necessário”, referiu.