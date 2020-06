Brasil e EUA ficam fora da lista da UE de países com entrada autorizada no bloco

A União Europeia planeia a abertura de suas fronteiras para 14 países, segundo lista obtida pelo jornal francês Le Monde.

A informação foi divulgada neste Sábado (27) pelo jornal francês. Segundo a lista, a UE decidiu que Argélia, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Geórgia, Japão, Marrocos, Montenegro, Nova Zelândia, Ruanda, Sérvia, Tailândia, Tunísia e Uruguai terão a entrada no bloco autorizada. A mudança passa a contar a partir do 1º de Julho deste ano.

Além destes países, o Reino Unido também foi incluído na lista, porém como membro da UE, uma vez que o processo de saída do país do bloco continental continua em andamento até ao final de 2020.

A medida destaca que a China fica de fora da lista devido ao princípio de reciprocidade e pode ser incluída na permissão assim que a entrada de cidadãos da UE também for autorizada em território chinês.

A lista pode ser recusada pelos países membros da UE de forma independente, pois a gestão das fronteiras é feita pelos Estados. Segundo o jornal Le Monde, a lista definitiva deve ser aprovada na Segunda-feira (29).

Brasil e Estados Unidos, como já se especulava, ficaram de fora da permissão de viagem. As restrições levam em conta as medidas de precaução em meio à pandemia do novo coronavírus, excluindo países que, pelos critérios estabelecidos pela UE, ainda não controlaram a pandemia nos seus territórios.

Conforme os dados da Universidade Johns Hopkins, EUA e Brasil são, respectivamente, o primeiro e o segundo país do mundo com mais casos e mortes pela Covid-19.